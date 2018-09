Les RTX 2070 sortiront le 17 octobre

La 4K à 60 fps « abordable »

Des précommandes dès les jours qui viennent

Alors que les RTX 2080 sont déjà sur le marché, et que les 2080 Ti seront lancées en fin de semaine, Nvidia profite de l'effervescence pour dévoiler les prix et date de sortie desLa carte de moyenne gamme s'offrira donc pouren founder's edition à partir du 17 octobre.Le terme « moyenne gamme » est un brin galvaudé dans le cas de la RTX 2070. On parle tout de même d'une carte embarquant le GPU TU106, disposant de 2304 coeurs CUDA et 288 Tensor cores, 8 Go de GDDR6 ainsi que le support du Ray trading et du DLSS.Niveau fréquence, Nvidia régale avec uneen Boost mode. Des fréquences qui pourront grimper encore plus haut avec les cartes custom que nous préparent les différents constructeurs. Asus a d'ailleurs déjà levé le voile sur ses différents modèles Les précommandes desdevraient s'ouvrir dans les prochains jours. Et vu la popularité habituelle du milieu de gamme Nvidia auprès des joueurs, il y a fort à parier que la première fournée partira très rapidement.