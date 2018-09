Nvidia publie ses drivers 411.63 ajoute le support des RTX 2080

Le Ray Tracing à l'honneur

Le Virtual Link supporté

HOB



Lake Ridden



NieR : Automata



Northgard



Pure Farming 2018



Raid : World War II



Star Wars : Battlefront II



TT Isle of Man

À télécharger :

NVIDIA GeForce Game Ready 411.63 WHQL

Une fois n'est pas coutume, la liste des améliorations apportées est plutôt longue. Parmi les principales nouveautés, on note le support des(puce TU104), et(puce TU102), dont la sortie est retardée d'une semaine.Parmi les ajouts notables, on remarque particulièrement le support de l'APIconçue par Microsoft. Les premiers jeux compatibles, comme, oune tarderont pas à recevoir un patch dédié leur permettant d'activer cette option censée améliorer les effets de lumière.Outre cet ajout, les pilotes 411.63 prennent désormais en charge l', la nouvelle méthode d'AA mise au point par Nvidia, et qui mobilise l'intelligence artificielle pour produire ses résultats. Une vingtaine de jeux sont annoncés comme compatibles avec le DLSS.Autre ajout majeur : la prise en charge du Virtual Link. Ce port USB 3.1 présent à l'arrière de toutes les cartes RTX 20 series, permet le branchement facile d'un casque de réalité virtuelle.Enfin, on note diverses améliorations au niveau des API Cuda, OpenGL et Vulkan, toutes dans l'optique d'une amélioration des performances.Les pilotes 411.63 sont, a joutent le support SLI des jeux suivants :