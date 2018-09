Nvidia ne délaissera pas les GeForce GTX l'année prochaine

De nombreuses GeForce GTX encore en stock

A moins de vivre reclus au fond d'une caverne, vous n'avez pas pu rater la sortie en fanfare des nouveaux GPU de chez Nvidia. La nouvelle gamme RTX a été présentée à la Gamescon à grands renforts dedopés auen temps réel. La nouvelle génération a de quoi séduire, malgré un prix élevé. Les GTX sont -elles pour autant condamnées ? Pas encore d'après les dires de Colette Kress, l'une des représentantes du constructeur américain.Chaque changement de génération signifie la fin à plus ou moins long terme de l'ancienne. Lessont donc amenées à disparaître progressivement maintenant que les GPU Turing sont officiels. Cette fin est cependant loin d'être imminente pour les GTX.Nicole Kress, Chief Technology Officer chez Nvidia, a annoncé que la gamme GTX co-existera avec la gamme RTX pour les mois à venir. La firme souhaite profiter des vacances de fin d'année pour lancer les. Les versions milieu de gamme avec les RTX 2060 seront lancées un peu plus tard, à temps pour Noël. D'après la représentante, la firme souhaite "avoir du succès pour la saison des vacances, autant sur les architectures Turing que Pascal."Pas question donc pour Nvidia de laisser de côté ses GeForce GTX 10. Il resterait de gros stocks en réserve, de nombreux acheteurs ayant préféré attendre les GPU Turing. Ce sera ainsi l'occasion pour la société d'ajuster les prix desSi vous cherchez à changer votre GPU vieillissant, c'est probablement le bon moment. Les prix risquent de bien baisser dans les mois à venir. Et il faut bien avouer que les tarifs affichés pour les RTX 20xx les mettent hors de portée de la plupart des poches...