Nvidia boude le port NVLink sur ses GeForce RTX 2070

Un argument financier avant tout

Une solution pour ne pas cannibaliser les ventes de RTX haut de gamme

Coupler deux GPU similaires pour obtenir un gain de puissance n'est pas une nouveauté. Le SLI existe depuis un moment déjà, vanté il y a quelques années par le constructeur américain. Son successeur - nommé NVLink - permet en théorie des transferts 50 fois plus rapides que la précédente génération. Mais seuls les GPU GeForce 2080 et 2080 Ti à plus de 800€ en bénéficieront.Lors de la sortie de la GeForce GTX 1060 il y a quelques années, une situation similaire avait eu lieu. Tout comme la RTX 2070, la 1060 représentait un bon compromis entre performances et prix. Malheureusement, cette carte graphique était elle aussi amputée du port SLI.L'argument de l'époque ? Ajouter le SLI aurait augmenté le coût de production et donc le prix final. Si la marque ne s'est pour le moment pas exprimée sur, nul doute que cette excuse risque d'être mise à nouveau en avant dans les jours à venir.L'absence du port NVLink pourrait être aussi une façon détournée pour réussir à mieux vendre les RTX 2080 à plus de 800€. On peut supposer que Nvidia ne souhaite pas voir les joueurs se tourner vers un montage en SLI de deux RTX 2070 qui reviendraitet offrirait probablement une puissance supérieure.Quant aux gamers qui espéraient se tourner vers les marques customs , ils devront eux aussi se résigner : les RTX 2070 commercialisées par les partenaires Nvidia seront dépourvues du port NVLink. D'un autre côté, est-ce réellement une grosse perte ? Rares sont les joueurs à se lancer dans le montage bi-GPU, les cartes graphiques actuelles étant déjà suffisamment puissantes pour faire tourner à fond la grande majorité des titres récents.N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la disparition du NVLink sur la RTX 2070. Comptiez-vous réaliser un montage bi-GPU sur votre nouveau PC gaming ? Ou avez-vous déjà tenté l'expérience avec d'anciennes générations de cartes graphiques ?