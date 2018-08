Nvidia explique pourquoi sa RTX 2080 Founders Edition est overclockée

Overclocking d'usine et dual-fan au programme des Founders Edition

Prix et disponibilité

Il faut bien avouer que Nvidia a souvent du mal à se distinguer par rapport à ses partenaires qui rivalisent d'ingéniosité pour se démarquer à coup d'overclocking, de designs originaux et de ventilateurs à foison. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à nous dire dans les commentaires quelle marque vous avez choisie pour votre GPU gaming. On parie que Nvidia ne sera pas en tête ?Comme l'explique le fondeur dans un long billet de blog , son nouveau design de référence va subir pas mal de modifications afin de satisfaire les exigences des joueurs assidus - et fortunés, il faut bien l'avouer.La RTX 2080 Founders Edition - ainsi que les 2070, 2080 et 2080 Ti - adopte donc uneavec deux ventilos de 13 pales. Une chambre à vapeur répartie sur toute la longueur du GPU permettrait une réduction de la chaleur de 10°C par rapport aux précédents modèles sous architecture Pascal.Mais là où Nvidia met le plus la pression, c'est au niveau de l'overclocking. D'après le fondeur, la plupart de ses utilisateurs n'utilisent pas toutes les capacités de ses cartes graphiques. Les GeForce RTX 2080 FE sont donc overclockées directement en usine,e.Qui dit augmentation de fréquence dit aussi augmentation de bruit. Nvidia garantit cependant que ses GPU dopés en usine émettront seulement. La baisse sonore serait ainsi de 8 dB.On s'en doute, les nouvelles cartes graphiques de Nvidia ne seront pas à la portée de toutes les bourses. Les prix flambent cette année. Il faudra compter un investissement de 639€ pour le modèle RTX 2070 et 849€ pour la Nvidia RTX 2080. Quant à la RTX 2080 Ti, on explose allégrement la barre des 1200€...Les précommandes sont déjà ouvertes, les premières livraisons auront lieu le 20 septembre. Nous vous recommandons cependant d'attendre les premiers tests et benchmarks indépendants avant de vous ruer sur ces nouveaux GPU haut de gamme. Les prix semblent un peu trop élevés par rapport aux nouveautés apportées, surtout que le fondeur reste assez discret sur les réels gains en jeu...