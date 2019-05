AMD NAVI RX 3000 : les futures cartes graphiques sous architecture Navi se dévoilent

Navi 20 et Radeon RX

AMD Navi : un point sur les caractéristiques

Les dernières rumeurs et spéculations proviennent d'AdoredTV et démontrent les développements récents concernant les GPU de nouvelle génération d'AMD. La fiche technique de ce qui devrait arriver sur le marché (au plus tard cette année) a été dévoilée pour les joueurs.La feuille de route dévoile ainsi, le fleuron de la famille des GPU Navi par AMD . Le processeur graphique Navi 20 d'AMD est une puce haut de gamme qui(qui était basée sur le processeur graphique 7nm Vega 20).Les GPU AMD Navi sont conçues en 7 nm (Zen 2, AMD Ryzen et AMD EPYC). L'un des principaux avantages du process en 7 nm réside dans le fait qu'il offre 1,6 fois la densité du nœud de process 10 nm de TSMC, tout en offrant une amélioration des performances de 20% et une réduction de 40% de la consommation d'énergie.AdoredTV a révélé que les derniers reportages sur Navi Instinct indiquaient que la série pourrait être reportée au premier trimestre 2020. Basé sur le GPU Navi 20, le nouveau Radeon Instinct, qui comprend le GPU Navi 20, devrait remplacer le Instinct MI60 lancé à à la fin de 2018.De futures informations seront probablement dévoilées lors du CES cuvée 2020. AMD a présenté sa carte graphique phare en 7 nm (la Radeon VII) au CES 2019 et il est très probable que la société introduira l'année prochaine une partie HPC / AI haut de gamme, basée sur leur toute nouvelle architecture GPU.Un fiche de spécifications a été mise à jour concernant les estimations de performances, les prix et les TDP (Thermal Design Power ou enveloppe thermique). La source souligne que la gamme Radeon Navi est appelée la série "Radeon RX 3000", qui correspondrait à la marque Ryzen 3000.Concernant la gamme Navi, celle-ci devrait comprendre: deux GPU d'entrée de gamme Navi 12, trois GPU grand public nommées Navi 10 et deux GPU haut de gamme pour Navi 20. Les prix devraient varier entre 200€ et plus de 350€ en fonction du modèle, mais rien n'est encore officiel. La Navi 20 aurait deux SKU, l'une atteignant à peu près la même performance que la Radeon VII (elle devrait être environ 10% plus rapide).Les GPU AMD Navi prendraient normalement en charge, intégré au sein de la prochaine génération de consoles Sony et Microsoft (qui utilisent les GPU AMD Navi 10 et les processeurs Ryzen basés sur Zen 2). Il a également été question de l'introduction de l'ombrage à taux variable sur les GPU Navi, en tant que proposition d'AMD visant à moderniser davantage leur carte graphique Radeon pour le marché grand public. Toutes ces informations devraient être confirmées lors de Computex 2019.