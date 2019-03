AMD lance sa Radeon RX 560 XT, une carte milieu de gamme réservée au marché chinois

La RX 560 XT : une énième carte sous Polaris

La RX 560 XT s'apparente dans les faits à une RX 570 castrée. Comme elle, la nouvelle puce d'AMD profite d'un GPU Polaris 10, mais un certains nombre de spécificités techniques ont été revues à la baisse par les rouges. Il faut ainsi se contenter de 28 CUs (contre 32 sur la RX 570) et de fréquences qui passent à un maximum de 1073 MHz en boost (1244 MHz sur la 570). En termes de performances, AnandTech mise donc sur 75% de la puissance de calcul d'une Radeon RX 570.Côté VRAM, AMD a veillé à ne pas trop amoindrir les capacités de la carte. On reste donc sur un bus mémoire de 256 bit, tandis que la GDDR5 n'est cadencée qu'à 6.6 GHz (contre 7 GHz sur les RX 570 et 560). La RX 560 XT devrait donc conserver 94% de la bande passante de sa grande soeur, tout en restant sur un TDP de 150 Watts... du moins sur le papier (dans les faits, il pourrait être légèrement inférieur).La carte arrivera sur le marché chinois à un tarif supérieur à 1000 Yuans (soit à plus de 130 euros). Elle se déclinera chez Sapphire en versions 4 et 8 Go.