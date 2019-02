AMD sort son BIOS UEFI pour les Radeon VII, une mise à jour en un clic en vue

Une mise à jour dispensée au fabricants de cartes-mères et bientôt disponible sur le site officiel d'AMD

La semaine dernière, TechPowerUp publiait un bref papier pointant les lacunes de la Radeon VII en matière d'UEFI. De manière concrète, le nouveau GPU des rouges ne disposait pas de support UEFI, ce qui l'empêchait d'être dûment reconnu par les cartes-mères sur lesquelles il était connecté (ces dernières devaient d'ailleurs engager le CSM).Plus embarrassant encore, après quelques tests TechPowerUp s'est aperçu qu'en plus de faire sans support UEFI, la Radeon VII était également dépourvue du driver GOP (graphics output protocol), un pilote extrêmement basique prenant en charge certaines fonctions d'affichage du GPU dans l'environnement pre-boot. Sans ces deux éléments, Windows 10 ne pouvait pas démarrer son Secure Boot, ce qui posait même des questions quant à la compatibilité effective de la Radeon VII avec le système d'exploitation de Microsoft.De sérieuses lacunes auxquelles AMD a répondu en publiant à hâte un communiqué. Ce dernier précise notamment que le support UEFI de la Radeon a d'ores et déjà été transmis aux partenaires de la marque et que les utilisateurs hésitants à l'idée de mettre à jour leur BIOS manuellement pourraient bientôt accéder à un utilitaire dédié. Pour eux, l'opération devrait donc, sous peu, pouvoir se faire en un clic. Parmi les constructeurs de cartes-mères, on apprend qu'ASRock a été le premier à proposer la mise à jour déployée par AMD.