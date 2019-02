AMD : les pilotes Adrenalin 19.2.1 sont disponibles

Quelques corrections de bugs en prime

Deux nouveaux pilotes déployés coup sur coup

Ces derniers doivent notamment prodiguer optimisations et support pour Apex Legends et The Division 2 (dont la bêta privée est toujours prévue pour ce 7 février), mais aussi booster de 5% les performances d'Assassin's Creed Odyssey sur les RX Vega 64, lit-on dans les notes de version publiées par AMD (via WCCFTech ).Dans son habituel communiqué, la firme précise par ailleurs avoir œuvré à la correction de plusieurs bugs. L'un d'entre eux causait par exemple l'apparition d'un écran blanc lors du lancement d'Anthem, ou directement en jeu. Le nouveau titre de Bioware ne devrait désormais plus poser problème aux puces Radeon.De la même manière, les joueurs rencontrant des soucis d'affichage après un respawn dans Battlefield V ne devraient plus avoir de mouron à se faire une fois les nouveaux pilotes d'AMD installés.L'arrivée des ces pilotes Adrenaline 2019 19.2.1 se fait tout juste une semaine après qu'AMD ait déployé ses divers Adrenalin 2019 Edition 19.1.2 Pour rappel, ces derniers apportaient le support pour Resident Evil 2, Anthem, ainsi que Tropico 6. Une amélioration sensible des performances constatées avec Anthem sur les Radeon RX 580 était également de la partie.