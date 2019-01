AMD : des Radeon sous l'architecture "Navi" aperçues dans une MàJ de MacOS Mojave

"Navi", la prochaine architecture milieu de gamme d'AMD arrivera bien chez Apple

C'est en tout cas ce que suggèrent les découvertes d'un insider. Ce dernier pointe que les lignes de code contenues dans un fichier nommé "AMDRadeon6000HWServiceskext", intégré à une récente mise à jour de MacOS Mojave, font mention de processeurs graphiques Navi 16, Navi 12, Navi 10 et Navi 9. Il ne faudrait toutefois pas s'attendre à 4 nouvelles références de GPUs, mais plutôt aux différentes variantes d'une seule et même puce, dotées d'un nombre de Compute Units qui varierait d'un cas sur l'autre. L'idée étant de créer différentes gammes à partir d'un seul et unique modèle.Si l'on ignore encore quels appareils d'Apple pourraient bénéficier de ces puces "Navi", gravées en 7 nm, on commence peu à peu à entrevoir le planning d'AMD pour cette nouvelle architecture. Les allusions faites à des Radeon Navi dans cette récente mise à jour de MacOS tendent en effet à confirmer la rumeur d'une arrivée de ces nouveaux GPUs sur le marché au cours de l'été prochain (le mois de juillet est évoqué par VideoCardz, sans plus de précisions).Selon toute logique, cette architecture serait par ailleurs destinée au milieu de gamme des rouges et viendrait en remplacement de l'actuelle architecture Polaris, exploitée par AMD depuis plusieurs années maintenant pour ses GPUs abordables.Notons que ce n'est pas la première fois que certains plans d'Apple fuitent au travers de lignes de codes contenues dans des mises à jour pour MacOS. En décembre dernier , par exemple, une update dévoilait la probable intégration de puces Radeon Vega 16 et 20 dans de futurs MacBook Pro. Des puces qui pourraient en outre intégrer les prochaines versions de l'iMac, dont l'actuelle fiche technique commence peu à peu à prendre de l'âge.