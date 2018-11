AMD fait aussi appel à Samsung pour fabriquer ses puces Polaris 30

Des procédés similaires entre GlobalFoundries et Samsung

Samsung pourrait produire les GPU et CPU d'AMD en 7 nm

Source : TechPowerUp.

À la différence de NVIDIA, qui passe uniquement par le Taïwanais TSMC afin de produire les GeForce RTX, AMD s'est payé les services de deux fondeurs pour ses puces, les premières en 12 nm : l'américain GlobalFoundries et le coréen Samsung.Comme le précise TechPowerUp,etpartagent des méthodes de production similaires. Le procédé « 12LP » du fondeur américain est en réalité un dérivé de la technologie « 11LPP » utilisée par la firme coréenne pour graver des puces en 14 nm FinFET. Une technologie que Samsung avait cédée sous licence à GlobalFoundries il y a quelques années.Grâce à cette version améliorée de l'architecture Polaris, AMD signe son premier GPU produit en 12 nm. Les RX 480 et 580 lancées ces deux dernières années se contentaient d'un procédé de production en 14 nm. Avec la RX 590, le fabricant américain renouvelle ainsi son milieu de gamme à destination du grand public. Tarif de départ : 319,90€ avec trois jeux offerts (Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5 et The Division 2).L'autre information soulevée par TechPowerUp concerne les futurs produits AMD. L'américain compte toujours être le premier sur le marché à proposer à la fois des CPU (pour serveurs, dans un premier temps) et des GPU gravés en 7 nm, dès 2019. GlobalFoundries, son principal fournisseur, a néanmoins décidé d' abandonner la course à l'armement concernant le développement de puces en 7 nm Un rapprochement avec TSMC apparaît alors comme une évidence, voire une obligation. Le carnet de commandes du fondeur étant déjà bien rempli, AMD pourrait toutefois continuer sa collaboration avec Samsung, afin de fabriquer en partie les CPU Zen 2 et les GPU Navi.