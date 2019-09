EVGA PowerLink, l'accessoire qui cache vos vilains câbles et stabilise l'alimentation de votre GPU

© EVGA

Deux condensateurs intégrés pour des tensions toutes douces

C'est sur ce point que EVGA souhaite revenir, sur le tard diront certains, à travers un communiqué relayé aujourd'hui par. On y lit qu'en plus d'améliorer le câble management (en permettant de raccorder les câbles d'alimentation sur l'arrière de la carte plutôt que sur son flanc), le PowerLink permet la transmission de tensions plus stables et réduit l'ondulation ainsi que le bruit.Toujours dans son communiqué, graphique à l'appui, EVGA pointe que son adaptateur permet de réduire ses variations de voltage. Sur une ligne 12 V et sans utiliser de PowerLink l'amplitude maximale relevée atteint les 1 008 mV contre 728 mV une fois l'accessoire d'EVGA disposé entre l'alimentation et la carte graphique.EVGA indique qu'il s'agit là d'une réduction de 28% de la variation de voltage par rapport à une configuration qui fait l'impasse sur sa solution. On vous laisse juges de la pertinence de l'accessoire, qui se monnaye environ 30 euros chez les e-revendeurs.