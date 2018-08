La carte graphique GeForce GTX 1080 XLR8 Gaming OC de PNY à 479 euros

Graphismes à la carte

Une fois n'est pas coutume, c'est chez Cdiscount que vous devrez vous rendre afin de découvrir cette bonne affaire. La plateforme de vente en ligne propose en effet la GeForce GTX 1080 XLR8 Gaming OC de chez PNY à 479 euros au lieu de 673 euros, soit une économie de 193 euros.Vendu et expédié par Cdiscount, ce produit bénéficie de tout l'arsenal des services proposés par la boutique. Les frais de ports sont offerts en France métropolitaine, et vous pourrez vous faire livrer dès demain. Vous pourrez aussi choisir, pour 55 euros de plus, d'étendre la garantie panne et casse à 4 ans.Alors que Nvidia s'apprête à annoncer en fanfare la prochaine génération de cartes graphiques à la Gamescom , la génération actuelle commence à connaître des baisses de prix significatives, qui pourront vous permettre de monter une configuration efficace à peu de frais. La GTX 1080 XLR8 OC constitue à l'heure actuelle un excellent choix si vous souhaitez profiter pleinement des derniers jeux sortis.Cette carte graphique possède en effet 2560 cœurs CUDA qui lui permettent d'atteindre une fréquence de 1848 MHz en boost. Elle dispose aussi de 8 Go de RAM en GDDR5X pour des performances hors pair. Idéale pour la 4K et la VR, elle possède trois ports DisplayPort, un port HDMI et un port DVI-D, ce qui la rend parfaite pour les configurations multi-écrans.