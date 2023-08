Solar Bay : un outil de mesure multi-plateformes par les auteurs de 3DMark

Ils ont d'abord fait passer le test à une configuration PC à base de GeForce RTX 4090 et ont obtenu un score de 135 800 points. Dans un second temps, c'est un smartphone Samsung S23 Ultra doté d'un SoC Snapdragon 8 Gen 2 (GPU Adreno 740) qui est passé sur le gril pour un score de 5 539 points.

Ces résultats donnent à penser que le fer-de-lance NVIDIA est 24,5 fois plus puissant que le SoC Qualcomm utilisé par Samsung. Attention toutefois, dans le premier cas, il s'agit d'un résultat dit « graphics » et dans l'autre « overall ». Il faudrait être sûr qu'ils opèrent de la même manière.

Terminons en précisant que la scène est dès à présent disponible pour tout le monde. Il s'agit d'un module 3DMark accessible gratuitement sur Android par le Google Play store, mais payant (33,99 euros) en version PC sur l'Epic Games store, Steam ou le site officiel d'UL.