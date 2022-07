Soldes Samsung : la Galaxy Tab A8 profite d'une belle remise

La tablette tactile qui nous intéresse aujourd'hui est pourvue d'une dalle 10,5 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Un bel écran qui vous permettra de visionner n'importe quel type de contenu dans de bonnes conditions. À cela viennent s'ajouter des performances redoutables grâce à la puce Unisoc Tiger T618 accompagnée par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Vous allez pouvoir non seulement naviguer sur internet mais aussi jouer sans essuyer le moindre ralentissement. La polyvalence est de mise à ce niveau.

Mais ce n'est pas tout car la Galaxy Tab A8 profite aussi d'un design très réussi avec des finitions absolument exemplaires. Par ailleurs, l'autonomie de la batterie embarquée est exceptionnelle puisqu'elle peut atteindre environ 18 heures d'utilisation. Ainsi, vous serez en mesure d'utiliser la tablette sur plusieurs journées sans le moindre souci.