Soldes Amazon : TOP 10 des promos folles de la 3ème démarque

Vous le savez sans doute bien désormais, cela fait déjà deux semaines que les Soldes 2022 ont débuté. C'était déjà le mercredi 22 juin que les premiers petits prix et les premières remises ont fleuri sur l'ensemble des e-commerçants comme chez les enseignes physiques.

Une semaine plus tard, le mercredi 29 juin, la seconde démarque a déjà fait fondre un peu plus les tarifs de bon nombre d'appareils high-tech et de services en ligne, mais aussi de nouvelles promotions forcément exceptionnelles sur un grand choix de smartphones, casques audio ou encore de TV 4K.

Pas plus tard qu'hier mercredi 06 juillet marquait le début de la troisième démarque avec une nouvelle fois des promotions plus importantes encore jusqu'à -60% sur certaines références.

Pourtant nous ne sommes qu'à la moitié du chemin et mercredi 13 juillet verra le début de la quatrième et dernière démarque, et l'apparition des remises les plus fortes de la période.

Vous aurez à partir de cette date 7 jours pour faire votre sélection et profiter une dernière fois des meilleurs prix du web. En effet, la fin des Soldes est fixée cette année le mardi 19 juillet à 20H. N'attendez donc pas une seconde de plus pour commencer votre shopping et vous faire plaisir, sans devoir subir les ruptures de stock qui pointent déjà le bout de leur nez.