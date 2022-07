Soldes Darty : 6 produits immanquables à prix réduit !

Nous terminons en beauté avec un téléviseur adoré par ses utilisateurs. En effet, le Philips The One dans sa version 50 pouces (126 cm) est actuellement à 599,99 €. Les formats audio et vidéo Dolby Atmos ainsi que Dolby Vision sont pris en charge pour vous offrir une expérience toujours plus belle. L'image 4K diffusée n'en sera que magnifiée grâce au processeur Philips P5 Picture Engine et à la fonction HDR. Philips oblige, la technologie Ambilight trois côtés fait son grand retour.

De plus, la connectivité HDMI 2.1 et le VRR sont de la partie. Ces éléments sont essentiels si vous jouez régulièrement aux dernières consoles de Sony et Microsoft. Ajoutons à cela tout le côté Smart TV qui vous ouvrira un accès aux meilleures applications du moment. Vous pourrez ainsi accéder à vos contenus favoris via de simples commandes vocales.