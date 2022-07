Soldes Cdiscount : très bon prix pour ce clavier sans fil Logitech

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à un clavier sans fil de Logitech, une marque d'excellente réputation dans le domaine, modèle K380. Son principal avantage se trouve dans sa polyvalence à toutes épreuves, en l'occurrence ici avec absolument tous les appareils d'Apple.

Cela se fait soit via un récepteur USB pour une installation extrêmement simple, soit via Bluetooth. Dans tous les cas, ce clavier de Logitech fonctionnera à merveille avec une latence imperceptible même à 10 mètres, et pourra passer d'un appareil à l'autre (pour un maximum de trois dispositifs) en un clin d'œil grâce aux touches Easy-Switch.

En parlant de touches, le K380 dispose de tout ce que l'on demande d'un bon clavier bureautique, à l'exception du pad numérique. Il profite cependant de nombreuses touches multimédia pour un contrôle total et simple de vos différents appareils.

Côté longueur d'utilisation, il peut compter sur deux piles qui lui assurent une confortable autonomie de 24 mois pour une utilisation en toute tranquillité.

Le clavier Logitech K380 a également l'avantage d'être extrêmement léger et compact. Il se veut donc un compagnon de voyage idéal ou pour un usage en nomade ou télétravail. Son design tout de blanc vêtu élégant assurant une frappe fluide et agréable vient parfaire un déjà très joli tableau.