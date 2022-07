Soldes Amazon : voici le TOP 10 des offres du week-end

La deuxième semaine de soldes est déjà bien lancée, et la deuxième démarque va donc bientôt céder la place à la troisième, pour de juteux rabais pouvant aller jusqu'à -70% ! Si notre veille se concentre sur les principaux acteurs clefs de ces soldes, à savoir AliExpress, Cdiscount, Fnac/Darty ou encore Rakuten et Rue du Commerce, Amazon constitue l'une des firmes les plus attractives pour ce cru 2022 des soldes d'été.

En effet, le Prime Day approche à grands pas. Et autant vous dire que cet évènement est tout simplement immanquable tant, durant ces 48h, les bons plans se démultiplient. Pendant deux jours, du 12 juillet 2022 à minuit au 13 juillet 2022 à 23h59, il est tout simplement possible de bénéficier de réductions ahurissantes sur des milliers de produits que compte le catalogue Amazon, l'un des plus fournis au monde.

L'évènement Prime Day vous propose ainsi de bénéficier de trois types d'offres. L'offre éclair, qui ne dure que quelques heures, est la plus limitée dans le temps, car il ne s'agit pas d'attendre que le stock de produits soit écoulé pour que la promotion prenne fin. Activer les notifications de votre app' Amazon Prime peut donc s'avérer plus que judicieux pour ne pas manquer une offre en or. Deux autres types de promotions, les offres stars et les offres du moment, seront également lancées lors du Prime Day, et là, il s'agira pour vous de ne pas risquer la rupture de stock durant ces 48h. A vous de scruter les produits que vous attendez, ou bien de vous laisser tenter par les offres du moment !

Pour participer à cet évènement, il n'y a rien de plus simple ! Créez (si ce n'est pas déjà le cas) un compte Prime, avec vos 30 premiers jours gratuits, et le tour est joué. Amazon Prime, c'est une quantité d'avantages à prix mini ensuite, incluant la livraison gratuite à domicile (sauf pour les livres à raison d'un centime d'euro), des accès à Prime Music et Prime Reading, mais aussi Prime Vidéo ! Si vous êtes étudiants, vous pouvez également adhérer à Prime Student et accéder au Prime Day, de même que si vous faites partie des invités bénéficiant de l'avantage de livraison Amazon Prime !