Soldes : les meilleures promos Fnac sont disponibles ici !

Le Surface Laptop Go de Microsoft est un ordinateur portable adapté aux étudiants ou aux besoins limités en informatique et conviendra parfaitement à tous les utilisateurs accomplissant la plupart de leurs taches quotidiennes sur un navigateur web ou dans des applications bureautiques.

L'appareil embarque un écran 12,4 pouces au format 3:2, un processeur Intel i5, 8 Go de RAM et 128 Go de disque SSD. L'appareil est aussi puissant que transportable avec un poids de seulement 1,1 kg et son autonomie est annoncée à 13H pour vous accompagner au bureau et à la maison sur une seule charge.