La montre connectée Huawei GT 2 est à moins de 100€

Passons aux spécificités techniques de cette smartwatch conçue par Huawei. Elle est notamment dotée d'un écran OLED 1,2 pouce puisqu'il est question de la version 42mm. La définition de la dalle atteint 390 x 390 pixels et comptez aussi sur 4 Go de mémoire interne. La fonctionnalité Always on est de la partie et le design global de cet exemplaire est extrêmement soigné. Bien entendu, ce sont surtout les outils de suivi qui nous intéressent.