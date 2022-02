L'excellent Samsung Galaxy S21 FE chute à 609€ avec cette double promotion

C'est aussi un téléphone doué à photo avec son grand-angle 12 MP associé à un ultra grand-angle 12 MP et à un téléobjectif 8 MP. Le tout permettant de capturer des vidéos en 4K. Par ailleurs, vous trouverez à l'avant une caméra 32 MP pour vos selfies. Le Galaxy S21 FE est également agréable à prendre en main et profite d'une certification IP68. Il est donc étanche face à la poussière et jusqu'à plus d'un mètre de profondeur pendant 1h.