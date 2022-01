La version OLED du Asus Vivobook Pro 14 est 100€ moins chère pour les Soldes

Débutons notre tour d'horizon par le merveilleux écran OLED avec une diagonale de 14 pouces et une définition de 2880 x 1800 pixels à 90 Hz. Cette dalle est absolument somptueuse puisqu'elle saura faire briller toutes les couleurs de vos contenus. Cet ordinateur peut également compter sur un processeur AMD Ryzen 5 5600H épaulé par une carte graphique AMD Radeon RX Vega 8, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout avec un système d'exploitation Windows 10.