Darty casse le prix de ce pack Samsung Galaxy pour les Soldes

La montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 Classic fonctionne avec Wear OS et offre de nombreuses fonctionnalités. C'est en partie grâce au store qui permet de télécharger de nombreuses apps afin de personnaliser votre expérience avec cet accessoire. L'interface est fluide, le tactile répond très bien. Et la montre arbore un look raffiné et élégant pour être portée à chaque instan… Elle offre une autonomie de 24h environ et permet de répondre aux messages et aux appels sans avoir à sortir le smartphone de sa poche.

Les Galaxy Buds+ quant à eux impressionnent par leur autonomie. Avec une seule charge, vous en avez pour environ 11h d'écoute. Et le boîtier offre un cycle complet supplémentaire, soit 22h en tout. Il est par ailleurs compatible Qi et vous pouvez donc utiliser les chargeurs à induction pour le recharger. Et s'ils ne proposent pas de réduction de bruit active, les Galaxy Buds+ compensent par une qualité sonore et vocale pour les appels en mode mains libres qui force le respect.