Samsung Galaxy S21 Ultra : son prix s'effondre pour les Soldes Fnac

Ce smartphone ne vous décevra pas grâce à son magnifique écran AMOLED 6,8 pouces doté d'une définition de 3200 x 1400 pixels et d'un taux de rafraichissement à 120 Hz. Autant vous dire tout de suite que vous allez en prendre plein les yeux ! Et que dire des performances renversantes assurées par un processeur Exynos 2100, 12 Go de RAM et un stockage interne de 128 Go. Aucun jeu gourmand en ressources ne résistera au Galaxy S21 Ultra. Ce dernier gérera sans le moindre souci plusieurs tâches en même temps. Et la 5G est bien évidemment d'actualité.