Soldes Cdiscount : 8 offres folles à ne manquer sous aucun prétexte

Passons maintenant à une tablette tactile des plus intéressantes : la Samsung Galaxy Tab S5e. Son écran OLED de 10,5" permet de profiter pleinement de vos contenus vidéos et photos dans les meilleures conditions. Le modèle en soldes ici est celui avec 64 Go de mémoire interne et 4 Go de RAM. Sachant que pour la première, il est possible de l'étendre jusqu'à 512 Go via une carte microSD.