Soldes Cdiscount et Amazon : les 10 offres high-tech à ne rater sous aucun prétexte !

Il est enfin venu le temps de la troisième démarque. Cela fait en effet presque deux semaines que les Soldes d'été 2021 ont débuté et nous sommes déjà à mi-parcours.

Ces quinze premiers jours ont été tout simplement incroyables tant au niveau des offres proposées par les commerçants en ligne que par la réponse qui y a été apportée par les clients hexagonaux. Amazon mais aussi Cdiscount ou encore Fnac-Darty et Rakuten pour ne citer que ces derniers ont proposé un large choix d'appareils en tout-genre à des tarifs souvent littéralement pulvérisés.

La question que beaucoup se posent à chaque fois que nous arrivons à la moitié des Soldes est la suivante : "est-ce encore utile de chercher de bonnes affaires ou tout a t-il déjà été pris par les premiers clients ?" Et notre réponse est toujours la même : "OUI !"

En effet les e-commerçants n'ont certainement pas dit leur dernier mot et ont mis en place des offres très alléchantes pour toute la durée des Soldes d'été avec des tarifs très bas sur des produits tout simplement exceptionnels d'un point de vue du design et des performances.

On pensait que le rythme des offres allait baisser une fois cette première quinzaine atteinte. En règle générale les vendeurs en ligne proposent de nombreuses promotions dès les premiers jours et ensuite se contentent de baisser les prix régulièrement pour les rendre encore plus attractifs. Cette année est pour les Soldes, comme pour tout le reste, différente des autres avec de nouvelles offres remises en ligne au fil de l'eau.

On peut sans trop s'avancer s'attendre à ce que les e-commerçants aient encore de sérieuses munitions pour relancer la frénésie autour des Soldes avec la troisième démarque. Nos vendeurs préférés ont probablement gardé sous le coude quelques smartphones, PC portables ou téléviseurs avec des prix toujours plus impressionnants qui devraient vous faire craquer.

Parmi les marques très bien représentées cette année à l'occasion des Soldes, Apple fait figure d'acteur inattendu. Le constructeur californien n'a pas pour l'habitude de se battre sur les prix et les iPhone, iPad et autres Mac se tiennent souvent bien éloignés des Soldes comparés à leurs concurrents. Mais cette année les choses sont, comme nous vous le disions, différentes des autres et on trouve bon nombre de produits frappés d'une Pomme comme l'iPhone 12, l'iPad Air ou encore les AirPods 2 et AirPods Pro. Ces accessoires ou appareils sont proposés avec des rabais très intéressants pour vous permettre enfin de découvrir tous leurs avantages.

Samsung n'est pas en reste avec des promotions très importantes sur l'ensemble de sa gamme de smartphones Galaxy. Vous pouvez retrouver un modèle adapté à vos usages et à votre budget avec notamment les modèles Samsung Galaxy A, plus abordables, mais aussi les Galaxy S et enfin les Galaxy Z Flip et Z Fold, deux modèles à écran pliant qui vous permettent de profiter d'une large surface d'affichage dans un format pourtant très compact qui rentre parfaitement dans la poche.

Xiaomi a pour lui de nombreuses cordes à son arc, à savoir de multiples gammes de smartphones disponibles à tous les prix. Le constructeur chinois a littéralement envahi le marché avec de très nombreuses références qui pourtant ne lésinent sur les capacités techniques. Xiaomi n'est pas qu'un simple fabricant de téléphones et se distingue également par sa flopée d'accessoires pour smartphones comme des batteries externes ou des écouteurs true wireless mais également des trottinettes électriques pour circuler plus facilement et plus rapidement en ville.

LG enfin vous propose son expertise de la télévision avec une gamme de Smart TV connectées à Internet qui vous permet de profiter de tous vos contenus et de tous vos abonnements SVOD sur un seul et unique écran dans la maison. Le constructeur propose également plusieurs gammes, avec des écrans LED ou OLED pour les puristes souhaitant des contrastes infinis et un respect des couleurs exemplaire pour des soirées cinéma réussies.