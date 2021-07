Soldes d'été : ces écouteurs sans fil de sport Jabra Elite Active 65T sont bradés chez Boulanger

Boulanger a démarré en trombe cette période des Soldes d'été et vous proposent depuis quelques jours déjà des offres saisissantes sur un large choix de produits high-tech.

Parmi ces derniers on peut citer les écouteurs sans fil Jabra Elite Active 65T, des accessoires particulièrement puissants et faciles à utiliser et proposés par le revendeur français à un tarif de seulement 89,99€ au lieu des 149,99€ habituellement exigés. Une offre à ne louper donc sous aucun prétexte !