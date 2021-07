Soldes Darty : 5 offres enceinte sans fil imbattables pour les Soldes d'été 2021

Nous passons ensuite à un modèle sensiblement plus performant. Ultimate Ears propose l’enceinte nomade Wonderboom qui propose un son puissant et une belle autonomie de 10 heures sur sa batterie. Elle est étanche selon la norme IPx7 et se connectera en Bluetooth pour diffuser vos titres préférés.

Proposé à seulement 79 € au lieu de 99 €, c’est le bon moment pour vous l’offrir, voir même pour en acheter deux et les reliés sans fil pour obtenir un son stéréo de qualité. Elle se chargera via une prise micro-USB. Elle est dotée d’un crochet pour la suspendre également et vous pourrez ajuster facilement le volume sonore grâce aux gros boutons blanc sur le flanc de l’enceinte.