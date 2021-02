Soldes Rakuten : la manette PS5 Sony DualSense est au meilleur prix sur la boutique Boulanger

Principale concurrente de la manette Xbox Series, la DualSense pour PS5 dispose de nombreuses fonctionnalités de sa prédécesseur, la DualShock 4.

Concernant ses caractéristiques, la manette PS5 est dotée d'un haut-parleur, d'un microphone et d'une prise casque. On retrouvera également une détection de mouvement 6 axes, un port USB-C, un pavé tactile, des joysticks analogiques, des gâchettes adaptatives et une barre lumineuse colorée pour différencier chaque joueur.

La technologie Create intégrée permet une production et un partage du contenu vidéoludique avec d'autres joueurs.