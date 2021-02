Bon plan pCloud : une offre irrésistible à -75% pour la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche et les premières promotions commencent à se mettre en place. C'est dans ce cadre que pCloud fait son grand retour ! En effet, du 12 au 15 février 2021, chaque client bénéficiera d'une remise de -75% sur les formules "Lifetime". Comprenez par là qu'une fois le paiement unique effectué, vous pourrez accéder à votre espace en ligne pour le restant de vos jours. Aucun tarif mensuel ou annuel ne sera appliqué par la suite.

Ces abonnements pCloud se déclinent en deux modèles distincts. Nous avons d'un côté un espace de 500 Go à 122,50€ et de l'autre un stockage 2 To à 245€. Le trafic des liens de téléchargement que vous aurez la possibilité de générer est à la hauteur de la capacité de l'espace sélectionné (donc 500 Go ou 2 To). Ensuite, il faut savoir que les deux formules évoquées précédemment partagent des fonctionnalités similaires. Les éléments qui vont suivre seront donc à la portée de tous les utilisateurs.

Débutons par la sécurité assurée par une protection des canaux TLS/SSL, avec un chiffrage AES 256 bits et jusqu'à 5 copies différentes des fichiers sur différents serveurs. Une couche de chiffrage supplémentaire est accessible en option (avec 14 jours d'essai offert).