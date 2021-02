Soldes : la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential à prix fou 🔥

La trottinette emporte tout ce qui est nécessaire pour des déplacements quotidiens. Son moteur de 250W lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 20 km/h. Une batterie de 183 Wh lui assure une autonomie d'environ 20 km. Celle-ci est améliorée grâce au système de récupération d'énergie KERS. Et avec 3,5 heures de charge seulement, le Mi Scooter Essential peut se recharger au bureau en prévision du trajet du retour.

Une fois en route, la trottinette se veut sure et confortable. Ses roues de 8,5 pouces sont antidérapants et encaisseront bien de légers accrocs sur la route. L'engin emmène également des freins à disque, d'un grand feu arrière, d'un e-ABS et d'un système de freinage régénératif. Trois modes de vitesse plus ou moins rapides permettent de choisir les déplacements qui nous conviennent.