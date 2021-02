Soldes Boulanger : ce pack Oppo Reno 4Z + écouteurs est au meilleur prix

Allons chez Boulanger pour profiter de cette réduction. L'enseigne française offre les frais de port (avec expédition sous 24 heures) et permet même de retirer le produit en magasin. Il est possible de sélectionner le paiement en plusieurs fois et de changer d'avis durant les 15 premiers jours. La garantie de base est valable pendant deux ans et une assurance casse + oxydation d'un an est disponible à 99€.

Passons à présent aux caractéristiques techniques de l'Oppo Reno4 Z qui possède un écran 6,57 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels à 120 Hz. La qualité d'image sera au rendez-vous sur n'importe quel type de contenu. En ce qui concerne le processeur embarqué, il s'agit d'un Mediatek Dimensity 800 compatible 5G. Il est épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Il est donc capable de faire tourner les jeux vidéo les plus récents avec des graphismes très détaillés. La navigation sur l'interface et entre les applications se fera aussi sans accrocs.