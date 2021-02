Soldes Amazon : le casque Bose Headphones 700 est à prix cassé 🔥

Le Bose Headphones 700 est probablement l'un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit.

Il est équipé d'un système à quatre microphones, qui permet d'identifier et d'isoler la voix tout en réduisant le bruit environnant (personnalisable avec 11 niveaux différents).

Compatible avec les assistants vocaux comme Google Assistant et Alexa, le casque est équipé d'un arceau épuré en acier inoxydable et dispose de commandes intuitives telles que la gestion du volume, des appels et de la musique par une simple pression sur l'écouteur.

L'appareil offre jusqu'à 20 heures d'autonomie sur une seule charge.