iPad 2020 : très belle promo sur la tablette Apple à l'occasion des Soldes

Direction Rakuten pour cette bonne affaire qui se caractérise sous la forme d'une réduction de -10%. La livraison à domicile est gratuite mais comptez entre 10 et 16 jours avant de recevoir la commande. Le paiement en plusieurs fois est accessible dès 36€/mois. Une fois l'achat effectué, vous recevrez un montant de 33,60€ sur votre cagnotte via le Club Rakuten. Cette remise sera utilisable sur un futur panier. La garantie du produit est valable pendant deux ans.

Place aux spécificités techniques de cet iPad édition 2020 avec son écran de 10,2 pouces avec une définition de 2160 x 1620 pixels. La dalle est parfaitement calibrée et agréable à regarder. Pour ses performances, la tablette d'Apple embarque un processeur A12 Bionic et une mémoire interne de 64 Go (non extensible).

Vous ne rencontrerez aucun problème de fluidité au moment de lancer une application ou un jeu. Les graphismes de ces derniers pourront même s'afficher en qualité maximale.