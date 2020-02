Soldes Amazon : 6 casques et écouteurs Bluetooth à prix cassés

Voir tous les bons plans des Soldes chez Amazon

Des casques sans-fil pour redécouvrir vos titres préférés

Les meilleurs rapports qualité/prix TaoTronics disponibles chez Amazon durant les Soldes 2020

La qualité de votre casque audio ou de vos écouteurs est primordiale pour bénéficier d'un son d'exception. Les services de streaming ont aujourd'hui enfin élevé la qualité de leur diffusion et de leurs sources. Terminée l'époque des fichiers ultra compressés et au rendu digne d'une radio FM qui capte mal, on peut enfin avoir accès à ses morceaux préférés en qualité CD voire en haute résolution pour une expérience toujours plus agréable.Avec notre sélection de casques et écouteurs signés TaoTronics, vous pouvez enfin profitez au mieux de vos albums et entendre les multiples couches et les milliers de détails qui composent un morceau. Mais bien évidemment, et à comme à notre habitude, nous avons cherché uniquement les meilleurs prix possibles en cette période de Soldes pour concilier qualité et économies.On débute cette sélection avec le casque Bluetooth SoundSurge 22 conçu par TaoTronics.Le modèle propose pour un prix très abordable un mode de réduction de bruit active. C'est tout simplement la technologie de référence pour éliminer toutes les interférences extérieures et profiter de votre musique sans le brouhaha de la ville.L'appareil bénéficie également d'une large autonomie de 45 heures au total pour vous offrir plusieurs journées de musique sans jamais avoir à recharger votre appareil. Son confort maximal avec ses coussinets très doux vous permet de le porter plusieurs heures sans ressentir de douleur.Le TaoTronics SoundSurge 22 est disponible à un prix de 54,99€On continue avec le SoundSurge 47, un nouveau modèle signé TaoTronics. Il intègre également un système de réduction de bruit active, mais propose quant à lui 24 heures d'autonomie une fous toute l'électronique activée.Sa principale différence réside dans sa conception, avec des hauts-parleurs plus grands de 40 mm et une puce Bluetooth CSR permettant une meilleure connexion ainsi qu'une diffusion des morceaux de haute qualité sans latence.Le TaoTronics SoundSurge 47 est disponible à un prix de 49,99€.Nouveau casque TaoTronics et nouvelle promotion avec le SoundSurge 60. Ce modèle offre une réduction de bruit encore améliorée et accessible rapidement depuis le casque pour limiter à la volée les sons produits autour de vous.Le SoundSurge 60 propose également un mode de charge rapide, qui permet de récupérer deux heures de charge en seulement cinq minutes sur une prise électrique. Idéal pour partir le matin et s'assurer d'avoir assez de batterie pour finir la journée.Ce casque encore une fois fort bien conçu est disponible à un prix de 51,99€, grâce au coupon de réduction de 8€ disponible lors de votre commande.Avec le SoundSurge 40, TaoTronics offre à ses utilisateurs un appareil de haute qualité proposant pas moins de 30 heures d'autonomie. Les oreillettes sont pivotantes jusqu'à 90° pour un excellent confort et un maintien exceptionnel de l'appareil au cours de la journée.Les deux haut-parleurs de 40 mm offrent un son ample et une excellente dynamique pour des basses puissantes et une vraie précision de rendu sonore. En plus de cela des micros vous permettent de l'utiliser pour vos appels et d'obtenir le meilleur son possible pour entendre vos proches.Le TaoTronics SoundSurge 40 est disponible lui aussi chez Amazon à un prix de 59,99€ avec une livraison en 24 heures à votre domicile ou dans un point relais.On passe au TaoTronics SoundSurge 46, un casque spécifiquement adaptés à tous ceux qui voyagent régulièrement pour leur travail ou pour leurs loisirs. Ce modèle offre un mode de recharge très rapide, avec seulement 5 minutes pour deux heures d'autonomie et 45 minutes pour une recharge complète avec à la clé 30 heures de musique non-stop.La réduction de bruit est évidemment intégrée mais disponible aussi pour les appels téléphoniques. Les appels sont plus clairs et vos correspondants vous entendent distinctement. La puce Bluetooth 4.2 vous apporte une connexion sans latence et rapide à votre smartphone.Le TaoTronics SoundSurge 46 est disponible pour un prix de 74,99€ après application de la réduction de 15 euros disponible en cliquant sur le coupon promotionnel inséré à la fiche produit.Dernier produit de cette longue sélection et ce n'est pas un casque mais des écouteurs sans fil que vous propose TaoTronics avec les SoundLiberty 53. Ces appareils sont de vrais écouteurs sans-fil reliés entre eux par Bluetooth pour une excellente connexion et aucune latence entre les deux appareils.L'autonomie est de 40 heures au total avec le boitier de charge inclus qui vous permet également de les transporter partout. Les contrôles tactiles inclus sur les écouteurs vous permettent sans sortir votre smartphone de votre poche de répondre à un appel ou de passer au titre suivant. On a pas fait plus simple !Les SoundLiberty 53 sont les nouveaux compagnons de tous vos trajets et sont disponibles chez Amazon à un prix de 27,99€ après avoir validé le code promotionnel de 7 euros proposé par le site de vente en ligne.Vous avez donc l'embarras du choix pour vous faire plaisir avec un nouveau système audio. Ces équipements sont à des prix à ne pas laisser passer grâce aux Soldes 2020. Dépêchez-vous de passer commande avant qu'il ne soit trop tard !