Écran PC Gamer IIYAMA 27" 1ms à moins de 160€ pendant les soldes Cdiscount

Un écran pour les joueurs

Ce qu'il faut où il faut

Nous allons donc nous rendre dans les rayons virtuels de Cdiscount pour cette réduction. Le site bordelais vous permet de régler la commande en quatre fois, soit 40,44€ par mensualité. Comme toujours, la livraison à domicile est facturée à partir de 6,99€ et vous pouvez sélectionner gratuitement un point retrait pour récupérer le colis. Si vous activez votre essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année), vous recevrez le produit chez vous sous un jour ouvré. Pour ce qui est de la garantie, elle est valable pendant 2 ans. Une autre garantie contre la casse d'un an à 12,99€ peut aussi être choisie. Enfin, une ultime assurance face à la casse et aux pannes de 4 ans est disponible à 24,99€.Cet écran IIYAMA dispose d'une diagonale de 27 pouces (soit environ 43 centimètres) avec une définition Full HD et un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Son temps de réponse est de seulement 1 ms et la luminosité atteint 300 cd/m². Ces caractéristiques sont idéales pour les utilisateurs qui se servent souvent de leur PC pour jouer. L'image sera toujours extrêmement détaillée, fluide et sans la moindre anomalie. Grâce à cette fluidité et au temps de réponse réduit, vous serez dans les meilleures conditions possibles pour jouer en multijoueur avec des amis.Faisons maintenant le tour des interfaces disponibles sur cet exemplaire. Vous pourrez utiliser un port HDMI (HDCP), un VGA, un DisplayPort (HDCP), une entrée de ligne audio, une prise casque, un USB 2.0 en amont (Type B) et 2 USB 2.0 en aval (Type C). De leur côté, les haut-parleurs disposent d'une puissance de sortie de 2 Watts. Vous pouvez bien évidemment incliner l'écran pour adapter l'angle à votre installation. Bref, vous ne manquerez vraiment pas de possibilités avec cet appareil.Voilà un écran au rapport qualité/prix tout simplement excellent. Il diffusera des images somptueuses sans qu'aucune anomalie ne vienne contrarier le visionnage. Il ne vous reste plus qu'à vous emparer de cette offre.