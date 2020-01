Souris sans fil Bluetooth HPZ5000 à -70% pendant les soldes Amazon

Un accessoire compact et conçu pour tous

Une grande durée de vie pour vous accompagner partout !

HP n'est pas un inconnu dans l'univers des accessoires informatiques. Le constructeur américain propose depuis des dizaines d'années des périphériques pour mieux utiliser son ordinateur, être plus rapide dans son utilisation quotidienne mais également plus productif dans un usage professionnel.Avec la souris Z5000, HP propose un accessoire à la fois simple et très abordable pour le grand public mais également bardé de technologies pour une excellente prise en main. L'appareil est très compact avec des dimensions de 10 cm de longueur pour 6,5 cm de largeur. Elle s'adapte à toutes les mains, petites et grandes et son design la rend utilisable à la fois pour les droitiers et les gauchers.Evidemment la souris est sans-fil et utilise un dongle compatible Bluetooth 3.0 pour fonctionner. Il suffit de le positionner sur l'un des ports USB de votre machine pour l'appairer en quelques secondes seulement. Vous pouvez ainsi l'emporter partout avec vous et l'utiliser à la fois à la maison et au bureau.Enfin l'autonomie est assurée par une pile standard au format AA. HP assure une autonomie d'environ 6 mois avec une seule pile, ce qui vous permet de l'utiliser quotidiennement sur de longues sessions de travail sans vous soucier de la durée de vie restante. Un indicateur LED vous permet de savoir quand il sera nécessaire de changer la pile.La souris HP Z5000 est disponible dès aujourd'hui chez Amazon pour un prix de 12,48€, soit une réduction de 69% uniquement proposée durant ces Soldes 2020. C'est le moment de craquer !