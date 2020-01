Soldes Cdiscount : Asus PC Portable Vivobook à 729,99€ au lieu de 999,99€

Une vente à perte !

Les principaux atouts du Vivobook

Le PC Portable VivoBook S532FA-BQ080T de 15,6 pouces de chez Asus bénéficie en ce moment d'une superbe remise de 270 € sur le site du e-commerçant bordelais Cdiscount, ce qui nous amène à un prix ultra compétitif de seulement 729,99 €. Le prix affiché est si bas que l'enseigne française indique que cette transaction sur le PC portable constitue une vente à perte.Pour plus de facilité, Cdiscount vous laisse libre de régler votre achat en plusieurs fois, moyennant quelques frais supplémentaires : vous devrez alors payer 4 mensualités de 186,84 € chacune. Selon le mode de livraison que vous choisirez, votre commande pourra vous être livrée dès le lendemain chez vous.Le PC Portable Asus VivoBook S532FA-BQ080T arbore un écran LCD au rétroéclairage par LED de 15,6 pouces en Full HD qui possède une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est équipé de plusieurs technologies avancées comme l'Asus splendid Video Intelligence mais aussi l'EyeCare Technology ou encore une protection contre l'éblouissement, d'un angle de visualisation à 178° et l'affichage NanoEdge.Sous le capot, le PC embarque un processeur Core i5-8265U qui va de 1.6 GHz jusqu'à 3.9 GHz en mode turbo. Il dispose de pas moins de 16 Go de mémoire vive et offre un bon espace de stockage interne de 512 Go auquel vient s'ajouter 32 Go de mémoire supplémentaire en SSD, qui viendront encore renforcer la réactivité de la machine. L'ordinateur présente un format compact avec une épaisseur de seulement 18mm et un poids de 1,8 kg. On peut encore noter qu'il est doté d'un pavé tactile et qu'il tourne sous Windows 10.Profitez vite d'un prix particulièrement attractif sur le PC Portable Asus Vivobook grâce aux soldes Cdiscount !