Soldes Amazon: Contrôleur Manette Switch sans Fil pour Nintendo Switch Pro à -20%

La nostalgie au service de la nouveauté

Un objet pour les fans

Cette manette fonctionne sur Nintendo Switch et les PC Windows. Pour la connecter, vous devrez passer par le Bluetooth ou bien utiliser le câble inclus dans l'emballage. Sur ordinateur, vous pourrez l'utiliser directement sans avoir besoin d'installer un logiciel ou des pilotes. Concernant son design, il est directement inspiré de celui des manettes de la Super Nintendo. Il y a tout de même des différences assez nettes comme la présence de deux joysticks. Des boutons ont également été ajoutés pour retourner au menu de la Switch ou effectuer des captures d'écran.La manette saura aussi se montrer ergonomique grâce au placement de ses touches et à sa légèreté. Le confort sera optimal même lors des longues parties sur vos jeux préférés. Sachez aussi que la batterie embarquée affiche une capacité de 380 mAh. Elle peut donc tenir environ cinq heures avec une seule charge. Pour la recharger intégralement, il va falloir patienter deux heures. L'indicateur d'énergie s'affiche via des LEDs qui se situent juste en dessous des touches.Bref, cette manette JFUNE pour Nintendo Switch et PC devrait ravir les fans de la marque nippone grâce à son design rétro assumé. Mais elle ne se contente pas de faire dans la nostalgie puisqu'elle saura se montrer endurante, résistante et très ergonomique.