Enceinte sans fil Harman Kardon Omni 20 + stéréo HD à moins de 130€ grâce aux soldes Fnac

Une enceinte de qualité à prix cassé

Une musique omniprésente grâce à l'omni+

L' enceinte sans fil Harman Kardon Omni 20+ stéréo HD, vous permet d'écouter de la musique dans chaque pièce de votre logement grâce à l'installation d'un système audio HD sans fil très pratique. Avec l'incroyable baisse de prix dont bénéficie actuellement l'enceinte, vous économiserez le beau pourcentage de 57 % par rapport à son prix initial. En effet, la Fnac propose l'appareil audio à seulement 129,99 € au lieu de 299,99 € !Si vous ne possédez pas la carte Fnac +, vous paierez des frais de livraison à hauteur de 9,99 € minimum. Pour éviter d'effectuer cette dépense, vous pouvez soit souscrire à l'abonnement Fnac qui propose un mois gratuit, soit demander le retrait en magasin. En cas de question ou de réclamation, l'enseigne française dispose d'un SAV joignable sept jours sur sept.En plus de diffuser vos chansons favorites de façon continue partout chez vous, l'enceinte Harman Kardon Omni 20+ permet d'accéder aux applis de streaming musical (comme Spotify par exemple) en un seul geste. En téléchargeant Harman Kardon Controller, vous pourrez gérer chaque paramètre de votre enceinte pour une écoute personnalisée.Côté connectivité, vous aurez vraiment le choix, puisque votre accessoire fonctionne grâce au Wi-Fi double bande (2.4 GHz et 5 GHz) via Google Cast et au réseau local sans fil 802.11AC. L'enceinte se connecte également en bluetooth et possède même une entrée mini-jack de 3,5 mm. Ainsi, vous êtes assuré de toujours recevoir votre musique rapidement et de façon stable. L'enceinte est sous garantie pendant deux ans.Avec cette gigantesque réduction de 57 % sur l'enceinte sans fil Harman Kardon Omni 20+ stéréo HD, ce ne sont pas moins de 170 € que vous économiserez sur le prix de cet appareil high-tech.