Forfait mobile : l'offre spéciale Soldes RED 60Go à 12€/mois se termine ce soir à minuit

Promo RED : la dernière ligne droite

Le forfait qui s'adapte à vos besoins

Cette offre sur le forfait mobile RED by SFR est uniquement valable pour les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'à ce soir, lundi 20 janvier 2020. Il s'agit d'un forfait sans engagement que vous pourrez résilier dès que vous en aurez envie. Autre bon point, le tarif mensuel restera inchangé puisqu'il ne doublera pas au bout d'un an. Au moment de la souscription, vous devrez débourser 10€ supplémentaires pour recevoir la nouvelle carte SIM chez vous. Il est temps de passer aux spécificités de cet abonnement très intéressant.L'offre en question vous permettra d'accéder à 60 Go d'internet. Vous pourrez aussi activer quatre recharges de 1 Go chacune par mois (contre 2€ à chaque fois) si vous utilisez tout votre forfait. Les appels sont illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Rappelons qu'un appel ne peut dépasser une durée de 3 heures. Pour ce qui est des SMS et des MMS, ils seront illimités en métropole. Vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires par mois.Évoquons maintenant l'étranger puisque si vous vous rendez dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels et SMS/MMS resteront illimités. Comptez aussi sur la présence de 8 Go d'internet supplémentaires pour ces destinations. L'option SFR Cloud 100 Go pour stocker vos données en ligne est aussi de la partie. Enfin, précisons que l'offre est personnalisable puisque vous pouvez sélectionner 100 Go d'internet contre 8€/mois en plus sur votre facture et/ou la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS depuis la Suisse, Andorre, les USA ainsi que le Canada (+5€/mois).Bref, foncez vous abonner à ce forfait avant la fin de la promotion. Il s'agit d'une offre complète avec un tarif très abordable. Ne perdez pas une seconde de plus !