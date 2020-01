Soldes Fnac 2020: Ecran gaming Acer Nitro à 299,99€ au lieu de 449,99€

Un écran sans bordures mais très performant

Des millions de couleurs affichées pour une immersion renforcée

Le jeu PC c'est avant tout une bonne machine, aux bonnes performances et équipée d'une carte graphique puissante et récente. Mais tous les gamers vous le diront, l'écran est également un accessoire indispensable pour obtenir les meilleurs résultats en cours de jeu. La dalle doit être lumineuse, réactive pour éviter toutes les latences.C'est exactement ce que vous propose Acer avec son Nitro XV272UP. L'écran de 27 pouces vous offre une excellente lisibilité de l'environnement de jeu. Son design sans bordures vous immerge plus profondément dans les différents univers développés par les plus grands studios. Les technologies BlueLightShield et Flickerless, développées par le constructeur, vous permettent d'épargner vos yeux en réduisant la lumière bleue et participent à éviter la fatigue oculaire même après plusieurs heures de jeu.Le taux de rafraichissement de l'écran est de 144 Hz, assistée de la technologie Visual Response Boost qui garantit des images claires et nettes et un taux de réponse quasi instantané. Une excellente chose pour les titres compétitifs qui exigent une réactivité exemplaire.Enfin la luminosité est excellente sur cet accessoire ainsi que la colorimétrie. Le Nitro XV272UP gère la gamme de couleurs DCI-P3 à 95 % et la reproduction des couleurs de Delta E. L'écran est également compatible HDR pour un contraste bien plus important et des nuances de couleurs plus prononcées.L'écran Nitro XV272UP d'Acer est disponible dès à présent sur la Fnac à un prix de 299,99€ seulement au lieu de 449,99€ habituellement. 33% de réduction, c'est une affaire à ne pas laisser passer mais dépêchez-vous, l'offre ne sera disponible que quelques jours seulement !