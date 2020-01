Soldes d'hiver 2020: Promotion choc chez Darty, iPad Pro 10.5 avec 512 GO à moins de 800€ !

Une promo d'exception pour une tablette exceptionnelle

Une tablette solide à tous les niveaux

Nous sommes chez Darty pour cette bonne affaire à ne pas manquer ! Le site français spécialisé dans la vente en ligne vous permet de régler la commande en trois ou quatre fois selon vos préférences. Vous bénéficierez également de la livraison gratuite à domicile comme du retrait en magasin. Une fois l'achat effectué, vous aurez 15 jours pour changer d'avis. Pensez aussi à activer votre essai gratuit de 30 jours à Darty+ pour profiter de quelques avantages appréciables. Enfin, la tablette est garantie pendant deux ans.L'iPad Pro est équipé d'un écran Retina avec une diagonale de 10.5 pouces et une définition de 2224 x 1668 pixels. Ainsi, l'image est bien plus lumineuse et les reflets sont moins importants. Cette dalle offre un confort optimal pour vos yeux avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les vidéos comme les films sont extrêmement fluides et la réactivité est optimale dès que vous touchez l'écran. Les performances sont également au rendez-vous grâce au processeur A10X Fusion épaulé par une capacité de stockage de 512 Go. Ainsi, les applications se lanceront rapidement et les jeux les plus gourmands en ressources tourneront avec facilité.ais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là avec ce superbe iPad Pro. Évoquons par exemple l'autonomie qui peut atteindre jusqu'à 10 heures de temps. L'appareil photo arrière n'est pas en reste grâce à son module 12 mégapixels. À l'avant, vous pourrez compter sur un capteur 7 mégapixels. Notons également la présence de la fonctionnalité Touch ID servant à déverrouiller votre appareil via le capteur d'empreinte digitale ou même à réaliser des achats via Apple Pay. Bref, vous aurez accès à tous les avantages offerts par la marque à la pomme.Cet iPad Pro a tout pour plaire. Il s'agit d'une tablette tactile performante, facile à utiliser, endurante mais aussi bourrée de fonctionnalités intéressantes. C'est encore à ce jour un des meilleurs modèles du marché.