Soldes Darty 2020: Offrez-vous une montre connectée Samsung Galaxy Watch Active pour moins de 200€

50 € de moins sur la montre connectée Samsung

Une montre connectée polyvalente

Que vous soyez un sportif aguerri qui souhaite mesurer ses performances ou que vous ayez besoin d'un petit coup de pouce pour vous aider à amorcer un entraînement régulier, investir dans une montre connectée est une excellente idée. Grâce à ce petit objet connecté, vous pourrez comprendre vos résultats, analyser vos progrès, et ainsi vous adapter en conséquence. Bien plus qu'un accessoire high-tech, la montre connectée Samsung vous permettra de bénéficier d'un véritable accompagnement, le tout sans aucune contrainte.La Galaxy Watch Active de Samsung est vendue à 199,99 € au lieu de 249,99 €, ce qui correspond à une jolie remise de 20 %. Elle peut vous être livrée gratuitement à votre domicile en quelques jours ouvrés. La montre est garantie deux ans par le constructeur. Si vous changez d'avis après avoir passé commande, vous pouvez renvoyer votre achat dans un délai de deux semaines, et ce, même pendant les soldes.La Samsung Galaxy Watch Active est une montre haut de gamme, ultra équipée et bien conçue. Légère et agréable à porter, elle embarque notamment un GPS et est étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Elle pourra donc vous suivre par tous les temps et jusque sous l'eau.Si elle est prévue pour une utilisation sportive, son design sobre et élégant convient à toutes les situations et vous permet de la garder au poignet en permanence. La Galaxy Watch Active tourne sous Android One UI. Elle dispose d'une mémoire de 4 Go, se connecte en bluetooth 4.2 comme en Wi-Fi et reconnaît l'assistant Google.Avec la Samsung Galaxy Watch Active, vous pourrez prendre vos appels, lire vos sms, consulter vos applis ou encore observer votre sommeil, profiter de 39 suivis d'exercices... ainsi, nul doute qu'elle vous apparaîtra vite comme un accessoire indispensable !