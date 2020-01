Soldes : les écouteurs sans fil Philips UpBeat à moins 30%

Un pur bonheur auditif

Des écouteurs bien pratiques

Nous nous rendons chez la Fnac pour cette bonne affaire. L'enseigne française pratiquera cette promotion jusqu'à la fin de soldes, c'est-à-dire jusqu'au 4 février 2020 (dans la limite des stocks disponibles). En guise de cadeau une fois cet achat effectué, vous obtiendrez 4 mois d'abonnement offerts au service de streaming musical Deezer (puis 9,99€/mois). Pour ce qui est des frais de port, ils s'élèvent à 4,99€ pour une livraison à domicile. Vous pouvez aussi opter pour le retrait gratuit en magasin. Enfin, les abonnées Fnac+ pourront recevoir leur commande chez eux sous un jour ouvré (essai gratuit de 30 jours pour 49€/an). La garantie du produit est valable pendant deux ans.Les écouteurs Philips UpBeat se connecteront à vos appareils en passant par le Bluetooth. Ils peuvent être reliés à un smartphone, une tablette, un ordinateur ou même à un téléviseur. Les haut-parleurs sont à la fois puissants et compacts pour une meilleure expérience d'écoute. En plus de profiter de vos musiques favorites, vous aurez également la possibilité de répondre à des appels via le kit mains-libres de cet exemplaire.Vous l'avez compris, la qualité sonore est vraiment au rendez-vous et c'est aussi en partie grâce à la présence d'une isolation passive du bruit. Le son sera à la fois pur et équilibré. Mais notre petit tour des avantages mis à votre disposition par ces écouteurs Philips UpBeat n'est pas encore terminé. En effet, l'autonomie de la batterie est plutôt importante puisqu'elle peut tenir pendant trois heures. Via l'étui de charge inclus, vous pourrez même ajouter jusqu'à neuf heures d'écoute supplémentaires. Bref, c'est tout bonnement excellent.Ces écouteurs sans fil Philips UpBeat cochent toutes les cases. Ils délivrent un son de qualité, ils sont légers, tiennent sur la durée et ils se connecteront facilement à vos différents appareils. N'attendez plus une seule seconde !