Soldes : prix choc Apple avec ce Macbook Air 13,3" à 782,99€ au lieu de 1099€

Une machine qui a fait date



Puissant et léger, le MacBook Air est l'appareil idéal pour vos déplacements



Le MacBook Air a fait sensation lors de sa présentation en 2008. Lorsque Steve Jobs sort cette machine d'une simple enveloppe kraft, l'emblématique co-fondateur d'Apple a bouleversé l'industrie informatique en proposant un nouveau design beaucoup plus fin et nomade : l' ultrabook Depuis Apple n'a eu de cesse d'améliorer son ordinateur portable, en modifiant régulièrement la fiche technique pour apporter toujours plus de puissance et de performances dans cet unique format. Le modèle proposé aujourd'hui par Cdiscount est équipé d'un processeur Intel Core i5 de 5ème génération cadencé à 1,8 GHz. Il est associé à un processeur graphique Intel HD Graphics 6000 et 128 Go de stockage SSD pour vos documents.L'écran de 13,3 pouces possède une résolution de 1440 x 900 pixels et pour la connectique, Apple a choisi d'inclure deux ports USB 3.0, un port Thunderbolt 2 et une sortie jack pour y brancher un casque ou une paire d'écouteurs.Enfin l'ordinateur est livré avec macOS, le système d'exploitation d'Apple. Vous pourrez accéder gratuitement aux dernières mises à jours majeures proposées par le constructeur pour accéder à de nouvelles fonctionnalités intégrées au fil des années. Apple a pour habitude de supporter ces appareils sur une très longue période pour vous permettre de garder votre machine le plus longtemps possible.Cdiscount vous propose cet ordinateur exceptionnel à un prix qui ne l'est pas moins. Seulement 782,99€ en ajoutant lelors de la validation de votre commande. C'est le prix le moins cher pour un Mac neuf que l'on peut trouver actuellement, n'hésitez donc plus une seule seconde.