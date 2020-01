Soldes Darty: moins 70€ sur le casque bluetooth Marshall Monitor

Du son d'exception à prix cassé

Premium et pas cher

C'est Darty qui s'est occupé de mettre en ligne cette promotion dans le cadre des soldes d'hiver 2020. La livraison à domicile est offerte, tout comme le retrait sous une heure dans le magasin à proximité de chez vous (à condition qu'il soit en stock). Vous pouvez également choisir d'être livré sous deux heures à partir de 12,99€. La garantie de cet article est valable pendant deux ans et vous aurez quinze jours pour changer d'avis si jamais le produit ne vous convient pas. Il est temps de passer aux spécificités techniques du casque en question.Le Marshall Monitor est accompagné d'un étui de transport, d'un câble jack 3.5 mm et d'un dernier câble micro-USB. Vous pouvez aussi passer par le Bluetooth (jusqu'à 9 mètres) afin de le connecter à un autre appareil comme un smartphone, une tablette, un téléviseur ou encore un ordinateur. Il est également muni d'un microphone vous permettant de discuter avec des amis. Son filtre trois positions améliorera durablement la qualité sonore en atténuant les aigus par exemple.En plus de diffuser un son extrêmement clair et détaillé, le casque Marshall Monitor assure aussi au niveau de sa construction. Son arceau est pliable et son poids est relativement léger. Vous l'oublierez aisément après plusieurs heures d'écoute. Puisque nous évoquons la durée, faisons maintenant un point sur l'autonomie. La batterie embarquée peut tenir sans soucis jusqu'à 30 heures de temps avec une seule charge. C'est tout bonnement époustouflant !Pour conclure, le casque Marshall Monitor dispose actuellement d'un rapport qualité/prix imbattable. La qualité sonore est au rendez-vous et la construction de ce modèle est des plus robustes. Ajoutez à cela une ergonomie presque parfaite et vous obtenez une casque extrêmement fiable.