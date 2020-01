Soldes Cdiscount : prix choc sur l'Apple iPad Pro 11" à 728€ au lieu de 899€

Un appareil ultra puissant pour travailler à tous vos projets

Le meilleur de l'iPad à un prix jamais vu

L'iPad Pro est probablement l'une des tablettes préférées de la presse tech et des clients ayant déjà la chance d'avoir pu l'utiliser dans leur quotidien. Cet appareil mérite son qualificatif « Pro » tant Apple a intégré des composants d'une puissance phénoménale pour faire tourner les applications de dessin, de retouche photo ou de montage les plus exigeants sans sourciller.Car c'est l'avantage de cet iPad Pro : la compatibilité avec l'Apple Pencil, le stylet de la marque qui ressemble davantage à un crayon. L'iPad Pro est de loin la tablette la plus réactive avec cet accessoire et offre de nouvelles possibilités aux créatifs qui souhaitent travailler efficacement sans la lourdeur des solutions habituelles.L'iPad Pro est également un magnifique objet de design. La marque pour ce modèle a revu les bordures, désormais plus anguleuses, et propose Face ID, la reconnaissance faciale déjà à l'oeuvre sur l'iPhone. Plus question d'empreintes, l'appareil sait désormais vous authentifier avant même que vous ne l'ayez allumé.Enfin l'iPad Pro est aussi l'une des tablettes les plus complètes grâce à iPad OS, le système d'exploitation qui lui est dédié. Apple a revu iOS pour y ajouter des fonctionnalités très utiles pour la productivité comme un multitâche amélioré ou la possibilité d'afficher plusieurs applications sur l'écran et de transférer des fichiers ou des éléments d'une fenêtre à l'autre.L'iPad Pro 11 pouces est bel et bien l'appareil idéal pour commencer 2020 sous les meilleurs auspices. Et Cdiscount vous propose ce produit exceptionnel à un prix qui ne l'est pas moins. Faites-en l'acquisition pour seulement 728€ grâce au code promotionnel APPLE à saisir lors de votre commande.