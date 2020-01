À ne pas manquez en 2020 ! Soldes Fnac sur l'appareil photo instantané Polaroid POP bleu

Pour conserver vos bons souvenirs

La technologie au service de la nostalgie

C'est encore une fois la Fnac qui s'occupe de cette bonne affaire. L'enseigne française met à votre disposition la livraison gratuite à domicile et le retrait en magasin. Les abonnés au service Fnac+ recevront même leur commande sous un petit jour ouvré. La réduction de -56% est valable jusqu'au 4 février inclus dans la limite des stocks disponibles. Nous allons tout de suite évoquer les possibilités offertes par cet appareil photo pas comme les autres.Le Polaroid POP dispose d'un mode vidéo en Full HD et 720p. Il peut directement imprimer des photos au format Polaroid via le technologie ZINK Zero ink. L'impression est extrêmement rapide puisqu'elle se fera en moins d'une minute. Tout est paramétrable depuis l'écran tactile LCD 3.97 pouces équipé à ce modèle. Parmi les fonctionnalités de ce produit, vous pourrez compter sur la présence d'un stabilisateur d'image, d'un mode faible luminosité, d'un zoom x 10 ou encore du mode Photomaton.Une fois le cliché enregistré sur l'appareil, vous aurez la possibilité de le recadrer tout de suite et même d'appliquer des filtres avant d'effectuer l'impression. Des bordures peuvent aussi être ajoutées pour personnaliser la photo en question. Enfin, votre smartphone (iOS ou Android) pourra se connecter à l'appareil en passant par l'application Polaroid Print App. Il sera alors possible d'imprimer depuis votre téléphone.Cet appareil photo Polaroid POP est un produit conçu pour les utilisateurs nostalgiques. Il est blindé d'options appréciables et mise tout sur son instantanéité. Bref, n'hésitez pas à vous le procurer si vous voulez changer votre manière de prendre des photos.